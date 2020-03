Ridley Scott dirigirá una película bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial

20th Century Fox está preparando una nueva película ambientada en la Segunda Guerra Mundial y Ridley Scott será el encargado de dirigir este nuevo proyecto.

La película se basará en un episodio determinante durante el transcurso del histórico conflicto. En concreto, narrará el combate entre la Real Fuerza Aérea británica y la Alemania nazi en 1940. La producción correrá a cargo de Matt Charman ('El puente de los espías') y el guión será escrito por Mathew Orton.

A sus 79 años, Ridley Scott estrenará 'Alien: Covenant' el próximo 12 de mayo, y hace unas semanas confirmó que su intención era hacer dos cintas más sobre esta exitosa saga. Además el cineasta tiene confirmados otros proyectos como 'All the Money in the World', 'The Cartel' y tiene en mente hacer una secuela de 'Gladiator'.