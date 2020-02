Ridley Scott, contra el cine de superhéroes: "Prefiero seguir haciendo películas inteligentes"

Ridley Scott no es un gran amante del cine de superhéroes, y lo ha desmostrado en sus recientes declaraciones publicadas por Comic Book Movie. El cineasta de títulos de culto como 'Blade Runner' y 'Alien', y que tiene pendiente de estreno 'Alien: Covenant', insiste en que ha rechazado varias ofertas para dirigir este tipo de proyectos porque prefiere "seguir haciendo películas inteligentes".

"Las películas de superhéroes no son lo mío. Eso es por lo que nunca he hecho ninguna. Me lo han pedido varias veces, pero soy incapaz de creérmelas, de creer en esa finísima tela de araña que sostiene la irrealidad en que viven. Prefiero seguir haciendo películas inteligentes".

"Yo ya he rodado esa clase de películas. Si piensas en ella, 'Blade Runner' es prácticamente un cómic. Es una historia oscura ambientada en un mundo irreal. Casi podrías poner a Batman o Superman en ese mundo y en esa atmósfera. La diferencia es que yo tenía una jodida buena historia, ¡justo lo contrario que una 'no historia'!", ha explicado de forma contundente Scott.