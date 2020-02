La ridícula recaudación en taquilla de la última película de Matthew McConaughey nos hace plantearnos su carrera

Matthew McConaughey es una estrella de Hollywood de primera categoría, de eso no hay duda. Sin embargo, no todo pueden ser macro-éxitos, y si no que se lo digan a 'The Sea of Trees'.

El último proyecto del actor ganador de un Oscar está dirigido no por otro que el reputado cineasta Gus Van Sant.

Conociendo estos factores es bastante sorprendente conocer el tremendo batacazo que ha sufrido el film en taquilla. Y es que 'The Sea of Trees' ha recaudado la escuálida cifra de menos de 3.000 dólares en su primera semana.

La razón detrás de la decepción del intenso drama indie protagonizado por McConaughey, Naomi Watts y Ken Watanabe podría podría no ser tan misteriosa, y es que ya durante su estreno en el Festival de Cannes 2015 recibió abucheos en la proyección y fue destripada por la crítica.

Tras otro fracaso hollywoodiense, ¿estaremos ante el final del 'McConaissance' de McConaughey?