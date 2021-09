Richard Madden explica que ha sido "devastador" rodar 'Eternals' y que le gustaría dar un giro radical a su carrera

'Eternals' supondrá el siguiente estreno en la gran pantalla para continuar con la fase 4 del MCU y los fans están cada vez con más ganas después de ver los finales de la serie 'Loki' o con el último lanzamiento en cines 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'.

Por el momento habrá que esperar hasta el 5 de noviembre a que se estrene 'Eternals' y para conocer nuevos detalles sobre la película Richard Madden, que interpretará a Ikaris en la cinta, ha explicado cómo fue el rodaje: "Estaba mucho tiempo con los cables conectados porque mi personaje vuela, lo que físicamente era completamente devastador", cuenta a la revista 'Wonderland'.

Continua diciendo: "Hay muchos personajes complicados en 'Eternals', pero por suerte eso nos puede ayudar a aportar algo de ligereza en ciertos temas dentro de la historia porque creo que cuando vives tanto tiempo tienes que tener una pequeña sonrisa incluso para ti. Tienes que reírte frente a la vida".

"En 'Eternals' hemos intentado tener momentos cómicos durante el camino, teniendo en cuenta que estamos enfrentándonos al fin del mundo o a situaciones similares. Es difícil tener esos momentos, pero por eso son importantes, traerlos siempre que sea posible. Me encantaría poder hacer más comedias. Siento que he terminado haciendo a personajes muy serios", añade.

Más adelante sigue contando: "Y no creo que sean representativos de quien soy yo, pero es algo que termina por afectarte, porque es lo que te pasas el día haciendo, por eso me gusta poder hacer algo más cómico para que mi día no sean cosas relacionadas con el fin del mundo".

Después Richard habla sobre los personajes en la película: "Si, ese es el punto. Eso es lo que queremos. En esta película me podréis ver con unos trajes muy grandes y con esta forma tan loca que les dan a los trajes de superhéroes ahora. Además teníamos que hacer el papel de gente que se conocía entre sí desde hace mucho tiempo algo que, suponiendo que han experimentado todo lo que hay en el mundo, ¿Qué pueden aprender? Eso es lo que nos pareció interesante y humanizador del proyecto. Luego nos vestimos así, la diversión, algo que es como en la vida real, ¿no es así?".

Richar continúa contando: "Soy muy afortunado de poder hacer cosas tan diferentes. Mi vida es el entretenimiento, ya sean películas con una acción increíble, un drama o una película de superhéroes de la que mis sobrinos podrán ir disfrazados. De hecho, puede que haga a todos disfrazarse como mi personaje estas navidades. Si no estoy haciendo algo, siempre tengo la sensación de que debería estar haciéndolo. Acababa de terminar el rodaje de 'Eternals' cuando llegó el confinamiento y pensaba, 'Bueno, bien, me están forzando a no hacer nada'. Y realmente lo necesitaba porque estaba acostumbrado a sobrevivir, pero esta vez no me sentía culpable, ya que nadie hacía nada", cuenta Richard.

Y sigue: "Como fan de los comics siempre he amado el universo de Marvel y las películas de superhéroes así que poder hacer esto de la forma en la que lo hicimos es muy emocionante. No son solo pixels contra pixels, fuimos mucho a la localización e intentamos encontrar una profundidad dentro de los personajes y la alegría en ellos. Todos tienen mil años por lo que en vez de estar en plan, 'Hola, soy un héroe de un comic y ya está', la película tiene una historia y se mete en la complejidad de lo que sucede si has vivido miles de años".

Finalmente explica lo difícil que ha sido cambiar del universo de 'Juego de Tronos' a Marvel: "Estoy muy emocionado por esto, pero también soy consciente de que tengo una gran responsabilidad porque muchos de los fans han terminado por hacer suyos a los personajes antes de que haya llegado yo. El personaje les pertenece antes que a mí, pero también quiero ser capaz de hacer mi propia interpretación".

