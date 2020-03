Richard Gere explota y confiesa que China está arruinando su carrera

A sus 67 años Richard Gere es un actor consolidado y de gran renombre. El intérprete ha protagonizado grandes éxitos como 'Pretty Woman', 'Oficial y caballero', 'Las dos caras de la verdad' o 'Chicago'.

Sin embargo parece ser que Richard Gere se quedó sin interpretar grandes proyectos de Hollywood por culpa de China, como así ha querido confesar el actor en una entrevista a The Hollywood Reporter.

"Definitivamente hay películas en las que no puedo estar porque los chinos dirían 'no con él'. Recientemente tuve un episodio en el que alguien me dijo que no podía financiar una película conmigo porque molestaría a los chinos".

El actor se refirió por primera vez al régimen totalitario de China en la edición de los Oscar de 1993. Cuando iba a presentar el premio a Mejor Dirección Artística, aprovechó la oportunidad para criticar duramente la ocupación china en el Tíbet, calificando la situación de "horrenda para los derechos humanos". Además el actor, que tiene prohibida la entrada en el país asiático desde el año 1997, pidió el boicot a los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y tiene una fundación en Nueva York para ayudar a las víctimas del régimen.

Esto sin duda se ha convertido en un problema, y es que la taquilla China es imprescindible hoy día para las grandes producciones de Hollywood, como ha demostrado una vez más el reciente éxito de 'Fast & Furious 8'. La última entrega de la franquicia recaudó 190 millones de dólares en su primer fin de semana en el país asiático, es decir casi el doble de lo que consiguió en Estado Unidos.

"Los estudios únicamente están interesados en la posibilidad de hacer muchos beneficios", concluye Richard Gere.