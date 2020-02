A rey muerto, rey puesto: Filtrada la lista de directores que podrían sustituir a Ben Affleck al frente de 'The Batman'

La semana pasada Ben Affleck soltaba el bombazo y decidía abandonar la dirección de 'The Batman'. ¿No le convencía el guión? ¿No se veía capaz de protagonizar la película y dirigir a la vez, como ya hiciera en 'Argo'? Nunca lo sabremos, pero lo cierto es que ahora la nueva película del héroe enmascarado necesita un director y estos son los nombres que circulan en el sector, según publica Forbes.

La lista no es demasiado larga, y según las fuentes cercanas a la productora a las que alude la publicación, en esta se encuentran nombres como George Miller, Matt Reeves, Gavin O’Connor, Denis Villeneuve y Matt Ross. Aunque el primero no necesita presentación, y deslumbró al mundo entero con su regreso en 'Mad Max: Furia en la carretera', es posible que no tengas muy ubicado al resto.

Matt Reeves ha dirigido 'Monstruoso', el remake norteamericano de 'Déjame entrar' y 'El Amanecer del planeta de los simios'. Por su parte Gavin O'Connor ya conoce a Affleck y le ha dirigido en 'El contable', aunque también ha firmado otros títulos como 'Jane got a gun' y 'Warrior'. A Denis Villeneuve le vemos últimamente hasta en la sopa, y tras dirigir la efectista 'Sicario' ha triunfado con 'La llegada' y tiene pendiente de estreno el remake de 'Blade Runner'.

Por último, Matt Ross te tiene que sonar por sus papeles como actor, y también ha dirigido a Viggo Mortensen en 'Captain Fantastic'.

De todos ellos, ¿con cuál te quedas? Déjanos tu opinión en esta encuesta.