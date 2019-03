‘El Rey León’ vuelve a casa por Navidad

El 23 de diciembre de 2011 llega por primera vez a los cines la versión Digital 3D el clásico de Disney 'El Rey León'. Además, el 30 de noviembre saldrá a la venta la Edición Diamante en DVD y Blu-ray Combo de la película.

Hace casi una década que 'El Rey León' apareció por última vez en la gran pantalla. Con su próximo estreno en los cines, las nuevas generaciones están invitadas a descubrir ‘El Ciclo de la Vida’ de una forma en la que nunca antes se había visto.

"El Rey León es la película más vendida de todos los tiempos, y este es El Rey León "como nunca se ha visto", según afirmó Bob Chapek, Presidente de distribución de The Walt Disney Studios.

"El formato totalmente nuevo en 3D sumerge a los espectadores en los escenarios épicos del relato y los acerca más que nunca a sus maravillosos personajes. Se trata de una de las películas más populares de toda la historia de Disney y que ahora vamos a ofrecer en DVD y Blu-ray Combo: una joya que todo el mundo debe ver y guardar como un tesoro".

El Rey León, que se estrenó por primera vez en 1994, ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original (Hans Zimmer) y a la Mejor Canción (Elton John/Tim Rice Can You Feel the Love Tonight), que le valió Globos de Oro en ambas categorías, así como al Mejor Largometraje (Comedia o Musical). En España fue vista por más de 6 millones de espectadores.

La película inspiró un musical en Broadway de enorme éxito que fue galardonado con un Premio Tony y que se representa en los escenarios teatrales de todo el mundo. En enero de 2011 se convirtió en el musical con más tiempo en cartel en la historia de Broadway. El 21 de octubre, el musical llegará por primera vez a los escenarios españoles.