Después de que 'SpiderMan: Sin camino a casa' haya pulverizado récords de taquilla y traspasado fronteras que parecían imposibles tras la pandemia, los fans solo tenían una pregunta en mente.

¿Podrá continuar la saga tras lo ocurrido en la tercera entrega? La respuesta, para su tranquilidad, parece ser que sí, y así han hablado sobre ello la productora Amy Pascal y el director de Marvel Studios, Kevin Feige.

"Somos productores, así que siempre creemos que todo se arreglará. Me encanta trabajar con Kevin [Feige]", asegura Pascal en un reportaje para The New York Times.

"Sí, estamos activamente empezando a desarrollar hacia dónde seguirá la historia, y lo digo así de claro solo porque no quiero que los fans vuelvan a pasar por el trauma de separación que ocurrió con 'Lejos de casa'", confiesa Feige refiriéndose a la incertidumbre que ocurrió en 2019 cuando Sony y Marvel no parecían ponerse de acuerdo para continuar con la saga compartida de Tom Holland. Parece que esta vez los spider-fans pueden respirar.

'SpiderMan: Sin camino a casa' | Sony

Por qué 'SpiderMan 4' será diferente

No obstante, también han dejado claro que tras la masiva producción que ha supuesto 'SpiderMan: Sin camino a casa' con la mezcla de universos, la siguiente entrega no será de la misma envergadura en ese sentido.

"No puedes pensar en superarte a ti mismo siempre en cuanto a espectáculo. De otro modo las películas se harían cada vez más y más grandes sin razón, y no es un buen resultado. Pero sí queremos siempre intentar mejorar en cuanto a calidad y emoción. Kevin y yo nunca hemos querido perder de vista una cosa: Peter Parker", revela Amy.

"Él es un chico normal. Que se ha visto huérfano una y otra vez. Que es un adolescente, y todo en su vida está magnificado. Que está lleno de bondad y culpa", añade, recordando la esencia del amigo y vecino SpiderMan. ¿Será con Tom Holland una vez más? El público lo tiene claro.

