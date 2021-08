Revelan el futuro de Dwayne Johnson en 'Fast and Furious' y 'Hobbs and Shaw'

Dwayne Johnson debutó en la saga de 'Fast and Furious' en su quinta entrega. Desde entonces pudimos disfrutar del personaje de Hobbs al lado de Toretto, Vin Diesel, hasta la octava película. Fue entonces cuando tuvimos que despedirnos de Dwayne, aunque es posible que en aquel momento no fuéramos conscientes de que estábamos ante su última aparición en Fast and Furious'

Pero, ¿por qué decidió Dwayne Johnson abandonar a Vin Diesel y a la familia Fast? La roca quiso continuar con la historia de su personaje haciendo un spin-off llamado 'Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw'. Esto supuso su primera aventura en solitario en el universo 'Fast and Furious' y fue algo que no gustó demasiado a Vin Diesel.

A raíz de esto, la roca y Vin terminaron por no tener la mejor relación del mundo. Esto se vio bastante claro, no solo en la ausencia de Dwayne en la novena película de la saga, sino por el cruce de declaraciones entre los dos actores.

Vin Diesel y Dwayne Johnson en 'Fast and Furious' | Universal

Dwayne Johnson confirma que no estará en las próximas entregas de 'Fast and Furious'

Tras las últimas palabras de Vin Diesel sobre su relación con Dwayne Johnson y cómo le ayudó a preparar a Hobbs en las películas, Dwayne quiso dar una respuesta. La roca quiso tomárselo con humor, aunque también soltó la bomba: "Me reí muchísimo. Creo que todo el mundo se rio de eso. Y lo voy a dejar ahí, y en que les he deseado lo mejor", cuenta en The Hollywood Reporter.

Y termina diciendo: "Les deseé lo mejor con 'Fast and Furious 9' y les deseo la mejor de las suertes con 'Fast and Furious 10', 'Fast and Furious 11' y el resto de las películas de la saga que hagan sin mí".

El futuro de Dwayne en la franquicia

A pesar de que Dwayne Johnson haya confirmado su ausencia en el futuro más próximo de la saga, este no es el final de Hobbs y ya están preparando la secuela del éxito que presentaron en 2019. Según cuenta Hiram García, el presidente de Seven Bucks Productions, esto nos espera de Dwayne Johnson y Hobbs en el universo Fast: "Ahora mismo estamos intentando averiguar de que va a ir la secuela, pero tenemos grandes ideas", cuenta en Collider.

Continúa explicando: "Después de filmar Fast 8 Dwayne Johnson tomó la decisión en firme de cerrar su capítulo en la saga de 'Fast and Furious' por razones obvias. Les deseó lo mejor y cambió su foco en otras historias".

Y continúa: "Así que mientras él no va a estar en F10 o F11, eso no interferirá en nuestros planes para las nuevas películas de Hobbs. Obviamente todos esos personajes existen en el universo de Fast y nos encanta ver todos los aspectos de ese universo prosperar y tener éxito".

Para terminar, explica: "¡Es solo que tenemos unos planes específicos para lo que queremos hacer con el personaje de Hobbs y creo que a los fans les va a encantar! Estamos trabajando para entregar algo único y refrescante y sabemos que el estudio está ansioso porque entremos lo antes posible".

