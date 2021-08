Revelados los millonarios sueldos de Hollywood: Desde Robert Pattinson por 'The Batman' a Chris Hemsworth por 'Thor 3'

El mundo del cine de Hollywood está plagado de estrellas de la interpretación que llegan a cobrar unos sueldos inimaginables... hasta ahora. La revista Variety ha decidido publicar un artículo donde ponemos rostro a los actores que más cobraran el próximo 2022 de cara a los nuevos proyectos.

En la cima de esta lista se encuentra Daniel Craig, que cobrará nada más y nada menos que 100 millones por la secuela de 'Puñales por la espalda' y por contra y de una forma inesperada, al final de este listado se encuentra Robert Pattinson, que percibirá 3 millones por dar vida al Caballero Oscuro en 'The Batman'.

Dwayne Johson es el segundo en la lista, que ganará 50 millones por 'Red One', Will Smith y Denzel Washington unos 40 millones por 'King Richard' y 'The Little Things', respectivamente. Por su parte, Leonardo DiCaprio y Mark Wahlberg obtendrán 30 millones por 'Don't Look Up' y 'Spenser Confidential'. Jennifer Lawrence, que será compañera de Dicaprio, obtendrá 25 millones. Al igual que Julia Roberts por 'Leave the World Behind'.

En mitad de la lista nos encontramos con 20 millones de dólares cada uno a Sandra Bullock ('The Los City of D'), Ryan Gosling ('The Grey Man'), Chris Hemsworth ('Thor: Love and Thunder') y Brad Pitt ('Bullet Train').

Y llegando al final están con 15 millones Michael B. Jordan y la película 'Without Remorse', Tom Cruise con 'Top Gun: Maverik' por 13 millones, Keanu Reeves con 'The Matrix 4' por al rededor de unos 14 millones, Chris Pine con 'Dungeons and Dragons' por 11,5 millones y como ya hemos adelantado, el último de la lista es Robert Pattinson con 3 millones de dólares por 'The Batman'.

