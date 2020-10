La reveladora situación de Lily James con su ex Matt Smith justo días antes de sus fotos con Dominic West

Lily James ('Yesterday') y Dominic West ('The Affair') son el centro de atención de Hollywood en los últimos días.

Todo comenzó cuando se lanzaron unas imágenes de la actriz de 31 y el actor de 50 en actitud muy cariñosa durante un viaje a Roma. Rápidamente West ha vuelto a Reino Unido y ha presentado un frente unido junto a su mujer, la aristócrata Catherine FitzGerald, asegurando que su matrimonio seguía fuerte.

Todo este revuelo ha causado gran desconcierto entre los fans de Lily James que creían que la actriz mantenía una relación con el también actor Chris Evans, después de ser vistos en varias citas en Londres este verano.

Pero ahora ha salido a la luz nueva información también sobre el estatus de Lily con su famoso ex, Matt Smith ('The Crown'). La pareja estuvo en una relación durante años y fue hace unos meses cuando se conoció la noticia de su ruptura. Sin embargo ahora The Sun reporta que ambos han seguido intentando trabajar en sus problemas para mantener la relación... hasta hace muy poco.

"Lily y Matt han sido la pareja perfecta durante años pero hay algunas diferencias que no han conseguido superar. Han estado separándose y reconciliándose durante este año intentando arreglarlo, porque aún se quieren mucho", revelaba una fuente cercana.

"Pero tristemente no ha funcionado y han decidido de mutuo acuerdo cerrar este capítulo de sus vidas y seguir siendo amigos", aseguraba, solo unos días antes de que apareciesen sus fotos con Dominic West.

"Ahora Lily solo quiere encontrar a un tipo normal que no sea famoso porque le ha parecido muy difícil estar con otra celebrity", terminaba la fuente según recoge The Sun.

