La reveladora respuesta de Vin Diesel a si aparecerá la hija de Paul Walker, Meadow, en la saga 'Fast and Furious'

A menos de un mes de que se estrene 'Fast and Furious 9', la nueva entrega que llega el 2 de julio a los cines de España, y coincidiendo con el 20 aniversario de la saga, la historia de Toretto y compañía parece más presente que nunca.

Vin Diesel ha hablado con ET sobre la sorprendente aparición de su hijo pequeño, Vincent Sinclair, en la película, y también de su ahijada Meadow Walker.

Sobre su hijo el propio actor asegura que no fue cosa suya: "Lo primero, no fue idea mía que mi hijo estuviera en la película. Fue idea de Justin Lin (el director). Y para ser honesto, no estoy seguro de haber pensado que fuera una buena idea, porque Dom está en un momento muy emocional, vulnerable y reflexivo".

A pesar de esto, Vin Diesel está contento con la participación de Vincent y así lo cuenta: "La parte más salvaje fue que trabajó doce horas, estaba molido, pero estaba dedicado, practicando sus frases una y otra vez con el resto del reparto".

Sobre la necesidad de mantener viva la memoria de Paul Walker, Vin Disel asegura: "Tiene que ocurrir, absolutamente. No podría hacer estas películas, continuar con su historia, sin el alma de 'Pablo' como espíritu guía".

Diesel se deshace en elogios también hablando sobre Meadow, la hija de Paul a la que acogieron en el seno de la familia 'Fast and Furious' y han apoyado desde la muerte de su padre.

Ambos tienen una estrecha relación y recientemente Vin subía una foto con Walker que le había mandado Meadow.

"Acabo de hablar con ella por teléfono. Es gracioso que lo menciones, acabo de hablar por teléfono con ella. Eso significa todo, y eso es lo que hace la familia, y va más allá del éxito de la franquicia. Se trata del éxito de tu alma".

¿Aparecerá Meadow Walker en 'Fast and Furious'?

Una de las grandes incógnitas de los fans también a raíz de la aparición del pequeño Vincent en 'Fast 9', es si también Meadow podría tener una aparición para homenajear a su padre de alguna forma.

Al terminar la entrevista, le preguntan directamente a Vin Diesel, que en lugar de responder mira a cámara señalando y con una pícara sonrisa, una reacción muy reveladora.

¿Contamos con Meadow como gran cameo para 'Fast and Furious 10'? ¿Dónde hay que firmar?

