El pasado 5 de noviembre murió la actriz Laurel Griggs a los 13 años. Este fin de semana nos enteramos de su triste fallecimiento por el obituario publicado en Dignity Memorial.

Griggs debutó a los 6 años en Broadway junto a Scarlett Johansson en una adaptación de 'La gata sobre el tejado de zinc' y también trabajó en el cine a las órdenes de Woody Allen junto a Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively y Steve Carell en 'Café Society'.

En el momento de conocerse la noticia no se aclararon las circunstancias de su muerte, pero ahora su familia ha revelado a The New York Post que la joven actriz falleció tras sufrir un ataque de asma masivo.

Además el abuelo de la niña, David Rivlin, ha compartido este descorazonador mensaje en su cuenta de Facebook: "Con gran tristeza tengo que compartir que mi preciosa y talentosa nieta, Laurel Griggs, falleció repentinamente de un ataque masivo de asma. Los médicos intentaron salvarla pero ahora está con los ángeles. El mundo perdió a una verdadera princesa. Actuar fue un sueño de la infancia hecho realidad y tenía grandes planes para el futuro".

