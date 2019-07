Con el estreno de 'Érase una vez en Hollywood', Quentin Tarantino empieza su última etapa dentro del cine. El director que saltó a la fama por 'Pulp Fiction' dejó bien claro desde sus inicios que solo grabaría 10 cintas antes de retirarse, y ya ha comenzado a pensar cuál será la última que haga.

Después de pensar en jubilarse con su último estreno, también ha valorado hacer una nueva película de 'Star Trek'. Una opción que ha cogido por sorpresa a los fans, pero es una posibilidad que actores como William Shatner (que encarnó al capitán Kirk en la serie de los sesenta) han apoyado y donde estarían dispuestos a participar.

También confirmó que había comenzado a hablar con Uma Thurman sobre la posibilidad de hacer una tercera parte de 'Kill Bill', y ahora la saga ha vuelto a ser noticia durante la Comic-Con dando esperanzas a los fans por la aclaración de su creador.

"Sí, las estrenamos como dos películas, vale. Y hay créditos de inicio y final. Pero como yo la hice como una sola película, y la escribí como una sola, lo demás es puro engaño que hice en el montaje", confiesa el cineasta riendo según Cinemablend.

Y es que Tarantino reconoce que con el tiempo ha comprendido que fue la decisión correcta porque "no habría sido tan popular durando 4 horas".

Esto provocaría que, bajo su criterio, 'Érase una vez en Hollywood' no se tratase de su novena película, sino de la octava, y que el director tendría oportunidad para grabar dos historias más, abriendo la puerta a un colofón final con la historia de Uma Thurman.

· · ·

