La revancha de Sharon Stone en 'Instinto básico' por su desigualdad económica con Michael Douglas

Sharon Stone protagonizó 'Instinto básico' en 1992 junto a Michael Douglas. A pesar del rotundo éxito e influencia en la cultura popular de este film infinitamente parodiado, en ese entonces la desigualdad salarial entre actores y actrices era aun más abismal.

Mientras que Michael Douglas cobró 14 millones de dólares por la cinta que dirigió Paul Verhoeven, Sharon Stone solo cobró 500.000 dólares, una enorme diferencia comparada con la cantidad de su compañero. Por este motivo, la actriz tomó la decisión de quedarse con todo el vestuario del rodaje.

"Puse en mi contrato que podía quedarme con la ropa. La gente pensaba que estaba loca, pero la verdad es que no me pagaban mucho en comparación con mi coprotagonista masculino", ha dicho a InStyle. "Así que conservar mis vestidos fue algo realmente inteligente", ha revelado.

Incluyendo, por supuesto, el mítico vestido blanco que vistió en la famosa escena del interrogatorio que aún conserva en su armario y que escogió a mano. La actriz afirma que todo el vestuario fue elegido por ella misma inspirándose en las películas de Alfred Hitchcock, lo que le hacía sentirse poderosa: "Todos los vestidos de la película tenían ese efecto".

"Recuerdo haberle preguntado al director, Paul Verhoeven, qué quería que me pusiera para esta escena. Bromeando dijo: 'No me importa si usas un suéter de cuello alto y te peinas con un moño'. Así que dije: 'Bien, porque eso es lo que estaba pensando'", desveló la intérprete. El diseño del atuendo corrió a cargo de la diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick.

Además, sobre la escena en cuestión, la actriz ha dicho que estaba escrita para ser "aburrida": "La película era un thriller y estábamos deteniendo la acción para quedarme quieta en una silla". Al final, comenta, que cruzarse de piernas "resultó ser un gran problema".

No obstante, el resultado se quedó grabado en la memoria de muchos espectadores de los años 90 y relanzó su carrera: "Tomé la decisión de permitir que la escena se quedara. Mirando hacia atrás, sigo pensando que fue la elección correcta para la película, aunque me llevó un tiempo llegar a esa conclusión".

