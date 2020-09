La reunión de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson ('Los Juegos del Hambre') con el actor ilusionado por aparecer en la precuela

Parece que Josh Hutcherson y Jennifer Lawrence, protagonistas de 'Los Juegos del Hambre', siguen siendo amigos después la famosa saga que lanzó sus nombres a la fama. Aunque sus vidas han tomado rumbos muy distintos, siempre aseguraron llevarse a las mil maravillas y su complicidad traspasaba la pantalla.

Ahora, Josh ha revelado durante una entrevista a ET que ha podido reencontrarse con la actriz recientemente.

"Vi a Jen durante la cuarentena, pude cenar con ella". Josh añadió que fue alrededor de "mediados del verano tal vez, tuvimos una agradable cena juntos con la correspondiente distancia social. Fue bueno ponerme al día con ella porque ha estado viviendo su vida en otros lugares del mundo".

Desde que terminaron el fenómeno de Suzanne Collins, Jennifer Lawrence ha estado muy centrada en su carrera y ha seguido ascendiendo en Hollywood hasta el punto de ganar un Oscar, mientras que Hutcherson decidió seguir un camino más alejado de los focos después de pasarlo mal con la fama. Le hemos visto recientemente en la serie 'Future Man' e incluso en 'Paquita Salas', pues curiosamente Josh pasa ahora mucho tiempo en España debido a su relación con la actriz Claudia Traisac.

El actor también se ha sincerado en la entrevista sobre la precuela que ha publicado la autora, 'Balada de pájaros cantores y serpientes'.

"No sé nada de la historia, pero si tiene que ver con cómo llegamos al mundo de 'Los Juegos del Hambre', creo que va a ser super interesante", asegura. "Me gustaría que Peeta estuviera en ella porque me gustaría estar con mis compañeros de nuevo y trabajar más en ese universo".

Sin embargo, los fans que ya han podido leer la novela, cuya adaptación al cine ya tiene luz verde, saben que sería muy complicada la petición de Hutcherson. Eso sí, un cameo de los protagonistas originales de alguna forma sería una idea que enloquecería a los fans.

