Los retrasos que estaría sufriendo 'Black Panther 2' por el estado de vacunación de Letitia Wright

La producción de 'Black Panther 2' estaba en marcha en Boston hasta que Letitia Wright sufrió una lesión en el set a finales de agosto. La actriz que encarna a Shuri, la hermana de T'Challa, voló de vuelta a su lugar de nacimiento en Londres para recuperarse. Mientras tanto la producción continuó en Atlanta, rodando lo que pudieran sin ella. El director Ryan Coogler ha declarado que el equipo ya había rodado todo el material posible sin su estrella, Wright.

Después de la lesión de la actriz, los estudios Hollywood se han estado volviendo más estrictos en cuanto a las políticas de COVID-19. Uno de los pasos más importantes que han dado es la vacunación de la gran mayoría de los actores y actrices que participan en sus producciones. Eso sí, parece ser que no todos están de acuerdo con esta nueva medida.

Según apuntan, Letitia estaría en contra de la vacunación y parece ser que ya ha dado algún que otro problema en el set del rodaje. Sin embargo, esto podría significar un problema de mayor escala ya que la CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) ha promulgado nuevas normas que exigen a todos los viajeros aéreos no inmigrantes y ciudadanos de Estados Unidos que presenten una prueba de tener la pauta completa de vacunación antes de subir a un avión.

Lupita Nyong'o, Chadwick Boseman y Letitia Wright en 'Black Panther' | Marvel

Tal y como indica The Hollywood Reporter, el problema sería que Letitia es ciudadana británica, lo cual significa que si no está vacunada, su entrada en los Estados Unidos para continuar el rodaje de 'Black Panther 2' se encontraría en peligro. Se prevé que la actriz regresará en 2022 a Atlanta, pero el hecho de no estar vacunada podría hacer que la producción se retrasase.

Wright no es la única que estaría afectada por estas nuevas directrices de la CDC. Varias estrellas han empezado a abandonar proyectos que les exigen vacunarse. Ice cube ha rechazado 9 millones de dólares por negarse a vacunarse para la comedia de Sony 'Oh Hell No'. Ingo Rademacher también ha sido despedido de su antiguo papel en 'Hospital General' por no vacunarse. Wright ya había sido noticia por rumores similares de que la actriz estaba promoviendo discursos antivacunas en el rodaje del film, pero luego ella lo desmintió en un post de Instagram. Aunque sí que publicó un tuit antivacunas que propició su salida de la red social

Debido a su importancia en la película, es poco probable que Letitia sea despedida de la producción. Las opciones podrían ser que la estrella se vacunara o que la producción se trasladara a otro lugar. Es probable que la cinta sufra aún más retrasos si Wright no está vacunada. Por ahora, 'Black Panther 2' sigue teniendo una fecha de estreno prevista para el 11 de noviembre de 2022.

