El retoque estético que planeaban hacerse Jada Pinkett y su hija Willow Smith pero se arrepintieron

Lleva un tiempo estando en el centro de todas las miradas y es que Jada Pinkett no deja de sorprender a sus seguidores. Ahora la actriz, junto a su hija Willow Smith, ha desvelado que tenía en mente realizarse unos retoques estético, en concreto un aumento de glúteos.

Según ha explicado en su programa Red Table Talk, Jada se lo planteó seriamente: "Me gusta que estemos hablando sobre este asunto, la cirugía plástica, porque yo misma estaba considerando hacerme una", cuenta Jada, y rápidamente responde Willow: "¡Yo también! A ver, siendo honestos, tenía en mente hacerme una pequeña cirugía, pero entonces empecé a ir al gimnasio y se me fue la idea".

Además, Jada explica como ayudó a su hija a ponerse en forma: "Le dije, '¿Quieres tener culo? Una cosa que tu madre sabe hacer es construir un culo', y lo construyes, hasta el punto que la gente empieza a pensar que realmente te has hecho una cirugía".

Durante esta entrevista también discutieron sobre la presión que sufren las mujeres con respecto a su aspecto físico y Adrienne Banfield-Norris, la abuela de Willow y madre de Jada, cuenta: "Siento que siempre ha habido mucha más presión en las mujeres para que luzcan de cierta manera. Así que para gente como yo, los problemas han sido reales. Por ejemplo, me puse botox, después llegas al punto en el que, ¿cuánto más vas a ponerte? Al final se convierte en algo casi adictivo".

Jada a esto añade: "Ambas sabéis que he estado hablando con mis cirujanos para este momento que era inevitable. Ese momento en el que tendré que hacerme unos retoques, el cual mucha gente se cree que ya he hecho, pero todavía no. Nos pasamos horas mirándonos a espejo y no nos gusta lo que vemos".

Finalmente, Willow Smith concluye: "Solo quiero que las mujeres se sientan empoderadas. Y siento que hay una pendiente algo resbaladiza con el empoderamiento en cuanto a la apariencia de tu cuerpo".

