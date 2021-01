"Sé que resulta complicado": El sorprendente mensaje de Año Nuevo de Johnny Depp

Como sabemos el 2020 no ha sido un año muy favorable para Johnny Depp. No solo por los inconvenientes, que como a otros compañeros de profesión, la pandemia le ha ocasionado en su trabajo. En el terreno personal, el actor también ha atravesado un año muy turbulento.

Su separación hace años de la también actriz Amber Heard ha derivado en graves problemas judiciales. A ello hay que sumarle la pérdida de varios trabajos, como su abandono del personaje de Grindelwald en 'Animales fantásticos 3' tras perder su juicio por difamación en Reino Unido.

Lo miremos por donde lo miremos, sin duda, el 2020 no ha sido el mejor año para el actor. Hace tan solo unos días, colgaba en su perfil de Instagram una publicación en la que admitía lo complicados que habían sido los últimos tiempos para él. Hoy, a día 2 de enero de 2021, el intérprete ha lanzado un nuevo mensaje al mundo.

Junto al prefacio de la novela de 1939 'The Time of Your Life', escrita por William Saroyan, Depp ha publicado lo siguiente:

"Un deseo de Año Nuevo para todos. Aunque el mundo llora por días mejores, espero que esta noche todos seáis capaces de encontrar un momento para sonreír y aún más importante, para reír y hacer reír a los demás, tanto como sea posible. Sé que esto quizás resulte complicado en medio de estos tiempos tan difíciles, pero no os deseo nada más que felicidad y salud a todos. Que podáis estar rodeados de perfección. Con todo mi amor y respeto, JD".

...

