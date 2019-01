Así es la forma en la que podría resucitar el personaje de Chris Pine en 'Wonder Woman 1984'

Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel y, en especial, de 'Wonder Woman', se acordarán de que el personaje de Chris Pine, Steve Trevor, murió en la primera entrega. 'Wonder Woman 1984' es la secuela que se estrenará en 2020, y la duda que muchos fans tienen es si realmente no volveremos a ver a Trevor.

Pues bien, el verano de 2018 salió a la luz una foto de esta segunda entrega en la que algo no encajaba, porque resulta que en ella aparecía, precisamente, ¡Chris Pine! Entonces, hay que buscar un explicación a esto. Según We Got This Covered, Patty Jenkins (la directora) y el resto del equipo tienen un comodín entre manos.

Se trata de un villano que traería de vuelta a Steve a cambio de un favor de la mujer maravilla (Gal Gadot). Y, según la web, quien tiene todas las papeletas de encarnar a este villano es el actor ya confirmado en el reparto Pedro Pascal. El interprete de 'Narcos' dará vida a Maxwell Lord, un aficionado de los artefactos antiguos que los colecciona para ser tan poderoso como un dios. A su vez, este personaje tendría mucho que ver con Barbara Ann Minerva, la otra villana Cheetah (Kristen Wiig).

Según la teoría, Maxwell convertiría a Barbara en Cheetah con uno de sus antiguos artefactos. Entonces la propia Cheetah se revelaría contra su compañero al ser consciente de la traición, y Maxwell resucitaría a Trevor para conseguir la ayuda de Wonder Woman. No hay nada confirmado pero, ¿qué te parece? ¿te gustaría que Pine volviera de esta forma?