La ingeniosa respuesta de Sonic a la polémica que han recibido sus piernas

Todos conocemos a Sonic por ser el famoso erizo del videojuego de SEGA, pero probablemente ahora lo conozcamos más por la polémica que se ha desatado últimamente por el póster de su película 'Sonic the Hedgehog'.

La lluvia de críticas empezaron con la publicación de su primer póster, y se debieron a la excesiva apariencia humana del erizo, según apreciaron los usuarios. La cosa continuó cuando el segundo póster salió a la luz, y esta vez el protagonismo de las críticas se lo llevaron sus piernas. Pues bien, tras esta polémica desarrollada principalmente en Twitter, la cuenta oficial de la cinta en la red social ha querido responder:

"¿Es que no puede uno hacer ejercicio? Nos vemos el año que viene. Sonic". La cuenta oficial de la película publicó esta imagen junto a un pie de foto que seguía la ironía: "Esto no debería conseguir nada de atención en Internet, no? #RespectTheLegs". Sin duda, ha sido la mejor manera de responder a las críticas y de aprovecharse de la publicidad que la película está teniendo en las redes sociales, aunque no sea por motivos muy positivos.