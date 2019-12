Martin Scorsese está generando muchos titulares en los últimos meses, noticias que están generando una gran polémica sobre todo entre algunos de los espectadores más jóvenes.

Primero fue a raíz de unas duras palabras donde afirmaba que las películas de Marvel no las consideraba cine y que las veía como parques temáticos. Declaraciones que provocaron un gran revuelo e incluso la reacción de algunos actores como Robert Downey Jr. o Samuel L. Jackson.

Posteriormente el cineasta estrenaba una de sus películas más esperadas 'El irlandés', cinta que se puede ver en Netflix y que por lo tanto tiene la facilidad de poder visualizarse en todo tipo de aparatos tecnológicos.

Pero a Scorsese esto no le gusta que sus películas se vean en cualquier pantalla y pidió que no vieran 'El irlándes' por el teléfono móvil. "Lo cierto es que llevo haciendo durante más o menos los últimos 20 años películas tanto para televisión como (en cuanto al tamaño de la pantalla) para cine. Nunca para un teléfono", decía en una entrevista a 'Popcorn with Peter'.

"Por favor, no se vea en un teléfono, por favor. En un IPad grande como poco", pedía después.

Actualmente Ryan Reynolds está de promoción de su nueva película, también de Netflix, '6 Underground' y en el evento que se ha celebrado en Nueva York 'Variety' le ha preguntado al protagonista de Deadpool sobre su impresión al respecto de lo que dijo Martin.

A lo que Ryan Reynolds ha contestado de una forma clara, directa y concisa: "Deberías poder ver lo que te dé la gana en el puto dispositivo que te apetezca. No lo sé. Yo diría que así son las cosas".

Además, le hicieron la misma pregunta al director de '6 Undergronund', Michael Bay' quien entendía más las declaraciones del director de 'El Irlandés'.

"Tampoco quiero que mis películas se vean por el móvil. Pero las películas no se ven nada mal en los nuevos televisores que tienen HDR, alto rango dinámico. La gran parte de los votos de la Academia se hacen tras verlas (películas) en televisores, está bien. Todos amamos las películas. Soy una persona de cine. Pero, lo mejor de Netflix es que es una nueva y fuerte voz. Hacen contenido interesante y lo aprecio", apuntaba Bay.

