La respuesta de Lola Indigo a los comentarios negativos sobre su fichaje como Lola Bunny en 'Space Jam: Nuevas Leyendas'

Hace apenas unos días que se conocía que la cantante y estrella española Lola Indigo va a debutar como actriz de doblaje prestando su voz a Lola Bunny en la nueva película 'Space Jam: Nuevas Leyendas'. Una noticia que recibió con toda la alegría e ilusión del mundo y que consideró "un sueño hecho realidad".

Sin embargo, no fue una noticia bien recibida para algunos, como es el caso de Vera Bosch, la actriz de doblaje que prestó su voz a la novia de Bugs Bunny en el tráiler: "Yo hice un casting con otras dos compañeras de doblaje, lo digo públicamente, después de hacer ese casting yo hice el tráiler, yo no sé si Mimi ha hecho un casting, que probablemente lo habrá hecho, pero está fuera de una igualdad de condiciones. Usar ese argumento para decir que así ha sido seleccionada me parece incluso insultante, honra más decir que le hacía ilusión y le han dado la oportunidad", decía en un vídeo en su cuenta de Instagram.

"Entiendo perfectamente la ilusión que hace escuchar tu voz en un personaje. Sé lo que se siente, sé lo bonito que es, por eso me dedico a ello y por eso llevo tantos años formándome y trabajando y por eso quiero respeto", continuaba en el IGTV.

La respuesta de Lola Indigo

Por su parte, Lola Indigo, aprovechó un comentario cuando acudió a 'El Hormiguero' el pasado jueves y se pronunció a respecto de esta polémica y como le han afectado los comentarios negativos.

"Hay muchas opiniones y al final lo que yo sí creo es que hay una hipocresía muy grande porque estamos constantemente hablando de salud mental y de respeto, pero luego cuando hay un linchamiento así, todo el mundo participa y no sabemos qué hay detrás... No nos preocupamos por cómo lo pueda estar pasando la persona a la que se le está haciendo un linchamiento masivo en redes sociales. Yo creo que hay que darle un pensamiento a eso, sobre todo por lo que digo: salud mental tal, vale ok, pues vamos a cuidar de la salud mental de todos", decía.

...

Seguro que te interesa...

Revive la entrevista de Lola Indigo en 'El hormiguero'