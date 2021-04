Esta semana Josh Whedon ha vuelto a ser el foco de la polémica por su actitud abusiva con algunos actores en sus rodajes. En esta ocasión la afectada ha sido Gal Gadot con quien habría tenido un enfrentamiento durante la grabación en 'Liga de la Justicia' en 2017.

'The Hollywood Reporter' revelaba que el director quería hacer el personaje de Gadot "más agresivo" que en 'Wonder Woman' lo que que dificultaba que "el personaje fluya de una película a otra". Esto unido a que había algunos diálogos con los que Gadot no estaba de acuerdo y cuando se quejó al respecto el cineasta la dijo que "se callara y dijera las líneas", lo que terminó con unas amenazas con dañar la carrera de la actriz.

Tras la polémica, 'THR' se ha puesto en contacto con la actriz israelí quien ha roto su silencio al respecto con una breve y contundente respuesta que puedes ver en el vídeo de arriba.

Los casos Ray Fisher y Charisma Carpenter

Antes de conocer el caso de Gal Gadot otros han sido los actores que denunciaron públicamente su mala experiencia con Joss Whedon mientras trabajaban juntos. El primer caso fue el de Ray Fisher quien reveló en verano de 2020 que el cineasta tuvo un "comportamiento abusivo", "grosero" y "poco profesional".

Tras Fisher, la actriz de 'Buffy cazavampiros' Charisma Carpenter publicó una extensa carta a través de Twitter que puedes leer al completo aquí donde decía que Whedon era el auténtico "vampiro" y explica que el cineasta se dedicaba a crear "ambientes de trabajo hostiles y tóxicos".

