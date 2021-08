"Que le den a tu libertad": La contundente respuesta de Arnold Schwarzenegger contra los negacionistas del coronavirus

Arnold Schwarzenegger fue uno de los actores del cine de acción más relevantes durante los años 80' y 90'. Schwarzenegger nos regaló grandes clásicos del cine de los 80' tales como 'Terminator', siendo el robot asesino que iba a asesinar a Sarah Connor o 'Conan el bárbaro', dando vida al legendario héroe Conan.

Pero el actor ha tenido una segunda juventud y durante esta última década nos ha devuelto a golpe de nostalgia a aquellas fantásticas películas de acción. No solo con su regreso al rol de Terminator en 'Terminator Genesis', sino que también se unió a su gran amigo Sylvester Stallone para emprender la saga 'Los mercenarios' en la que se juntaban los tipos más duros del cine clásico de acción, como Bruce Willis o Chuck Norris.

Aunque ahora el Senador de California está algo alejado de las luchas fantásticas que vivía en sus películas y se centra en combatir el virus que ha golpeado a todo el mundo desde marzo de 2020.

La contundente respuesta de Arnold Schwarzenegger contra los negacionistas del COVID-19

Ahora con una responsabilidad mayor, Arnold Schwarzenegger quiere concienciar a los ciudadanos estadounidenses de la importancia de la vacuna y de seguir las medidas contra el COVID-19. En una entrevista que el mismo sube a su canal de Youtube cuenta: "Hay un virus aquí que mata a personas y la única manera de prevenirlo es a través de la vacuna, con las mascarillas, el distanciamiento social, lavándonos las manos todo el tiempo, no lo combatiremos pensando, 'bueno, me están coartando la libertad'. No, que le den a tu libertad".

"Ponemos luces de tráfico en las intersecciones para que la gente no se mate en un accidente de tráfico... no puedes decir, 'nadie va a decirme que debo parar aquí por esta luz de tráfico que hay aquí, voy a ir directamente a través de eso', sí, entonces matas a alguien y es tu responsabilidad", explica Arnold.

Y termina: "Si, tenemos la libertad de no llevar mascarilla pero sabes algo, eres un estúpido por no llevarla porque se supone que está para proteger a los que te rodean. No quiero culpar a nadie, pero quiero decirle a la gente, 'vamos a trabajar juntos y a parar de pelearnos porque hay un virus y lo mejor es vacunarse y llevar mascarilla'".

