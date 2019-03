Resort Paraíso

Eva y Pablo atraviesan el peor momento de sus vidas. Marcados por una tragedia que no pueden superar, sin trabajo y sin casa, se esconden en el hotel en el que trabaja Eva, cerrado durante la temporada invernal. Ella tiene todas las claves de acceso y un plan para pasar desapercibidos, pero pronto son descubiertos por Saúl, uno de los vigilantes de seguridad que no piensa desaprovechar la oportunidad de divertirse y dejarles claro quién está al mando. El hotel se convierte así en una jaula y Eva y Pablo en sus presas, pero con lo que el vigilante no cuenta es que dos personas que no tienen nada que perder, sólo pueden ganar.