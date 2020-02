Repasamos la taquilla estival, ¿ha sido un buen verano para el cine?

En cuanto acaba una época toca hacer balance, y aunque hemos tenido un fin de semana bastante decepcionante en cuanto a la taquilla del cine español se refiere con sus cuatro nuevos estrenos, la cara dulce de la moneda es el súper éxito de la divertidísima 'Cuerpo de élite', que sigue arrancando carcajadas y buenísimas cifras allá donde se proyecta en nuestro territorio. Es sin duda la comedia española del verano.

Hollywood no ha vivido un periodo estival fácil precisamente. O al menos eso se oye por todas partes. Parece que la burbuja de los súperhéroes empieza a dar síntomas de pronto estallido, y el interminable boom de (algunos) remakes parece que también va a acabarse más pronto de lo esperado. No es del todo cierto, ahora veremos las razones.

La taquilla de Hollywood ha mostrado este verano esa diferencia enorme de los países del primer mundo entre los ricos y los pobres. Ya no hay cine medio. Cierto es que las pelis que han funcionado han funcionado muy bien, pero las que se han pegado el batacazo han sido también unas cuantas con números ridículos. Pocas películas han hecho una taquilla justa o digna para salvar los muebles.

El problema vino en el mes de mayo, y en junio. Cada semana se estrenaba una película que iba acompañada de la palabra "fracaso" (muchas veces gratuitamente). El caso más evidente fue 'Batman v. Superman'. No fue un fracaso precisamente, pero el producto estaba diseñado para ser una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Hizo mucho dinero, pero el boca oreja no fue bueno. El primer cuarto del año vio un incremento de la taquilla del 12.7%, todo bien, pero el segundo, de Semana Santa a inicio del verano, un descenso del 9.25%. ¿Qué ha pasado en verano en esta escala? Aún no ha terminado el tercer cuarto, pero julio y agosto han supuesto una subida del 16.25% en la taquilla, así que tampoco podemos hablar de un verano de "fracaso total" (falta contabilizar el mes de septiembre), pero da la sensación de que ha sido todo un descalabro. Y nada más lejos de la realidad.

El precio de las entradas, que sube y sube, hace maquillar algo las cifras, pero a nivel de venta de localidades, que es siempre un buen modo de medir las cosas, se ha pasado de 531 millones de tickets vendidos a 500 millones "nada más". Una ligera pérdida para decir que el cine, tal y como lo conocemos, se acaba.

Las cuatro películas ganadoras del verano USA (oro, plata, bronce y diploma olímpico) han sido 'Buscando a Dory' (480 millones de dólares), 'Capitán América, Civil War' (407), 'Mascotas' (353) y 'Escuadrón suicida' (algo más de 300, falta por contabilizar este pasado fin de semana). Estas cuatro películas "ganadoras" se han distanciado mucho de su inmediata perseguidora, la quinta del ranking veraniego: `X-Men: apocalipsis´ ha recaudado unos pobres (para la franquicia de mutantes) 155 millones de dólares en Estados Unidos. Este "gap" entre triunfadoras y perdedoras simboliza ese desequilibrio entre clase rica y clase pobre del cine actual veraniego que mencionaba.

Aunque ha contado con tres batacazos sonados (y es que ya ningún nombre es garantía de éxito), uno producido por Tim Burton con Johnny Depp en el cartel, 'Alicia a través del espejo' (secuela de la taquillera, no hace mucho tiempo, 'Alicia en el país de las maravillas'), otro dirigido por Steven Spielberg, 'Mi amigo el gigante', y un remake de un clásico, con Robert Redford, 'Peter y el dragón' (mi película favorita del verano), Disney es el estudio al que mejor le han ido las cosas, pues las dos primeras del podio anteriormente mencionado son suyas: recordemos que Pixar y Marvel son compañías adquiridas (y aún se baña el Tío Gilito en oro tras la burrada que hicieron con la séptima entrega de 'La guerra de las galaxias' las pasadas navidades).

Como decía, las secuelas han mostrado ya síntomas evidentes de fatiga. Catorce se han estrenado en esta época, y son demasiadas. Y no han funcionado, o no han sido "negocio" justificando esas desmedidas inversiones en marketing, sobre todo: 'Jason Bourne', 'Tortugas Ninja, fuera de las sombras', 'Star Trek: Más Allá', la citada 'X-Men, apocalipsis', 'Independence Day, Contraataque', 'Cazafantasmas' (cuya mala prensa empezó ya con el trailer sin posibilidad alguna ya de recuperación en cuanto a su imagen, pese a lo divertida que es la película), 'Malditos vecinos 2' o 'Ice Age: el gran cataclismo' se antojan ahora, a toro pasado, como secuelas innecesarias (a nivel de gastos / ganancias, porque 'Jason Bourne' es magnífica, por ejemplo).

¿Todo ha ido mal? Las superproducciones sí, en términos generales. Pero el cine más barato (el terror, por ejemplo, que no precisa de grandes inversiones) ha funcionado bastante bien.

La tercera entrega de 'La purga' o la segunda de 'Expediente Warren' han obtenido beneficios y a buen seguro que tendrán continuaciones... ¿rentables?

'No respires', 'Infierno azul' o 'Nunca apagues la luz' son otros buenos ejemplos de cine de género aparentemente pequeño, pero que han generado beneficios a sus inversores: películas de las que no se esperaba gran cosa y han sorprendido (no se basaban en nada, no tenían esa presión del éxito de su predecesora).

Comedias ligeras y facilonas como 'Un espía y medio' o 'Malas madres' (lo mismo, seguramente nuevas franquicias que parten de cero) son películas a las que también se las puede calificar como éxitos veraniegos.

¿Podemos hablar de un fracaso del verano en la taquilla Hollywood? No, para nada. Aún sin haber cerrado todavía el periodo, aunque poco le queda, la taquilla en USA está ahora alrededor de los 7.940.000.000 dólares, una mejora del 4.68% respecto del año anterior. Así que, para hablar con propiedad, estamos hablando de uno de los años más taquilleros de sus cifras domésticas.

* (cifras obtenidas de Variety)