Los biopic sobre cantantes han llenado las salas de cine durante los últimos años con impresionantes números en taquilla. La fiebre comenzó con la oscarizada 'Bohemian Rhapsody' y siguió con 'Rocketman', para volver ahora con una personalidad que marcó la escena musical y cinematográfica de mediados de siglo en Estados Unidos: Judy Garland en una película titulada como 'Judy'.

La película cuenta su vida desde los inicios de su carrera en 'El mago de Oz' y el éxito con su canción 'Over the Rainbow' hasta su muerte por sobredosis a los 47 años. La cinta también incluye las actuaciones que dio en el Talk of Town de Londres no mucho antes de morir, una parte mucho más desconocida pero destacada de su vida profesional.

La intérprete encargada de acompañar al carismático personaje a través de este viaje es Renée Zellweger, conocida por la comedia 'El diario de Bridget Jones'. Para 'Judy', la actriz ha tenido que pasar por importantes cambios físicos hasta ser irreconocible como ella misma y clavada a Judy Garland, además de entrenar su voz para cantar de nuevo después de que lo hiciera en 2002 con 'Chicago'.

Un gran esfuerzo de Renée Zellweger que se podrá disfrutar en su estreno, el 7 de febrero de 2020 en España y el 27 de septiembre de 2019 en Estados Unidos.