El remake en acción real de 'El Rey León' ha batido récords de taquilla, siendo número 1 en todos los países en los que se ha estrenado. Jon Favreau ha sido el director de la película que ha respetado en todo lo posible la historia original, ganadora de dos Oscars. Aun así, ha habido espacio para cambios, como la canción de Beyoncé incluida en el filme o un mayor tiempo de metraje de Simba junto a sus amigos Timón y Pumba.

Otro cambio notable es que en esta ocasión se cuenta por qué Scar tiene la cicatriz que le da nombre, que recorre su ojo izquierdo. En la película de 1994 no se da ninguna explicación.

Pero en la nueva película, al inicio, podemos ver como Scar tiene una discusión con Mufasa por no asistir a la presentación de Simba. Scar le contesta amenazante y Mufasa se pone a la defensiva, advirtiéndole que no le rete otra vez. En ese momento Scar responde: "Yo he heredado la sabiduría del león pero tú, así que no osaré retarte otra vez".

Esto nos da a entender que una pelea anterior de los hermanos por el trono provocó esa herida a Scar, dando origen a su nombre actual. Esto da más profundidad al personaje, que odia a su hermano con todo su ser y desea arrebatarle todo cuanto tiene. Este aspecto es explorado en las conversaciones con Sarabi. Scar quiere que sea su compañera, aunque esta se niegue aceptando el castigo que este les impone a las leonas.

