El remake de los 'Gremlins' ya tiene productores

LA NUEVA VERSIÓN YA ESTÁ EN MARCHA

No les pongas directamente al sol, no los mojes... y, por encima de todo, ¡no les des de comer después de medianoche! Parece que hay alguien que no ha hecho mucho caso a estas simples directrices porque 'Los Gremlins' se han multiplicado y vuelven a la gran pantalla. Y no para una tercera parte, sino para un remake de la película original, dirigida por Joe Dante y estrenada en 1984.