El remake de Dirty Dancing está en camino

Kenny Ortega, el coreógrafo original del filme y director de los musicales 'This Is It', de Michael Jackson, y 'High School Musical', estará al frente de esta versión que estará producida por Lionsgate y en la que se añadirán canciones de la década de los sesenta y composiciones nuevas a la música original.

"Han pasado casi 25 años desde que se estrenó la película original, pero los fanáticos continúan siendo una legión e involucrados más que nunca con la marca que es especial y vital para ellos", dijo el presidente del grupo Lionsgate, Joe Drake, en un comunicado. "Creemos que el momento no podría ser mejor para modernizar esta historia en la gran pantalla y estamos orgullosos de tener a Kenny Ortega a cargo", agregó.

El filme, protagonizado por el fallecido Patrick Swayze como el atractivo profesor de baile Johnny Castle involucrado en una relación amorosa prohibida con la adolescente Frances "Baby" Houseman, interpretada por Jennifer Grey, será adaptado y actualizado para las nuevas generaciones.

Todavía no hay fecha para el comienzo del rodaje ni tampoco se sabe nada de quienes tomarán el relevo de Patrick Swayze y Jennifer Grey, el macarra bailarín y la jovencita inocente que protagonizaron la película original

Swayze falleció en el 2009, de cáncer de páncreas, a los 57 años. Mientras que Grey volvió a los titulares en el 2010 cuando ganó el concurso de baile en televisión Dancing With the Stars.

Estrenada en 1987, 'Dirty Dancing' logró un rotundo éxito de taquilla, cosechando más de 200 millones de dólares en los cines de todo el mundo. Un éxito que se extendió a su banda sonora, que con su tema central The time of my life, se convirtió en un superventas.

Dirty Dancing ganó cuatro premios Oscar por mejor música original y mejor canción original por la emotiva (I've Had) The Time of My Life. Ha vendido más de 10 millones de copias en DVD y dio pie a una exitosa obra de teatro en Londres y en otros seis países.

Una página llamada Dirty Dancing en Facebook tiene más de 10 millones de seguidores, afianzando el estatus de la película como una de las más idolatradas en la actualidad.

No es la primera vez que Hollywood intenta resucitar Dirty Dancing. En 2004 se estrenó la segunda parte 'Dirty Dancing: Havana Nights', que con un presupuesto de 25 millones de dólares, solo logró recaudar 27 millones en taquilla convirtiéndose en un auténtico fiasco.

Y tampoco es el primer musical de los ochenta que regresa a la gran pantalla. Una nueva versión del filme de 1984 'Footlose' llegará a los cines en octubre, con el debutante Kenny Wormald y Julianne Hough, mientras que la versión actualiza de 'Fama', de 1980, se estrenó hace un par de años y resultó un estrepitoso fracaso en taquilla.