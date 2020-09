Tras su relación: Lo que aprendió Joey King ('Mi primer beso 2') de Jacob Elordi y no volverá a hacer

Los fans han vivido con cierta preocupación la historia de amor, y más tarde de desengaño, entre Joey King y Jacob Elordi. Los dos actores, que se encuentran al comienzo de su veintena, se enamoraron cuando rodaron 'Mi primer beso'.

Pero su relación fue corta y unos meses más tarde rompieron. ¿Lo peor de todo? Que tuvieron que volver a trabajar juntos en 'Mi primer beso 2', que ya está en Netflix, y 'Mi primer beso 3', que está ya rodada y se estrenará en un futuro próximo.

Jacob Elordi ha rehecho su vida junto a Zendaya, con la que sale en la actualidad.

¿Te imaginas tener que tratar día tras día con tu ex si tu ruptura no fue del todo amistosa? Joey King se ha mostrado ahora de lo más sincera y ha hablado sobre lo que aprendió cuando estuvo con Jacob Elordi y que cree que no volverá a repetir en su vida. Te contamos todos los detalles de sus declaraciones en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

¿Problemas en el rodaje? Las favorecedoras fotos de Joey King ('Mi primer beso 2') que ninguno de sus compañeros ha comentado