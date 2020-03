Tom Holland está que no para, y mientras rueda 'SpiderMan: Homecoming' ha sacado tiempo para ir a la premiere de su nueva película 'The Lost City of Z' en el Festival de Nueva York, donde ha hablado sobre la relación de amor-odio que mantiene con su traje de SpiderMan:

"El traje no es ninguna maravilla, pero a veces, cuando piensas en lo íncómodo que es llevarlo, sólo tienes que recordarte la larga lista de actores que habrían estado encantados de llevarlo, y entonces caes en la cuenta '¿sabes qué? Soy el chico más afortunado de la Tierra. Me merezco estar aquí y voy a dar lo mejor de mí'".

Sabias palabras las del joven intérprete, que parece tener claro lo bien que le han ido las cosas, por más que la licra del traje le pique a rabiar. A Holland ya le vimos en 'Capitán América: Civil War' y, tras leer lo implicado que está con el proyecto, estamos deseando que 'SpiderMan: Homecoming' llegue a los cines. Tendremos que esperar hasta el verano de 2017.