El anuncio de la llegada del esperado 'Snyder Cut' de la 'Liga de la Justicia' con HBO Max, ha levantado de nuevo la veda para elucubraciones de todo tipo. La más llamativa para los fans y la que al parecer, es más probable que sea cierta, es la que ha descubierto Taylor Murphy para The Cultured Nerd, que consiste en la existencia de un contrato firmado por Ben Affleck para continuar con su papel de Batman a pesar de sus declaraciones en las que afirmaba que se había acabado.

"Ben Affleck, según se informa, ha firmado un contrato y hablamos de que teníamos un par de personas, un par de nuestras fuentes, que dijeron, 'Hey, sucedió, él firmó', y nosotros dijimos, 'Está bien, genial', y lo verificamos con unas cuantas personas más y luego lo comprobamos con un par de personas más, un par de cuentas prominentes de Instagram", contaba Murphy.

Esta información no ha sido confirmada, pero el informador ha querido recalcar que sus fuentes son diversas y fiables. No obstante, el regreso de Affleck no significaría su regreso al DCEU, sino que en un principio sería para el 'Snyder Cut' y estaríamos a la espera de ver si continuaría con más producciones que estuviesen destinadas a HBO Max, que parece estar convirtiéndose en la nueva casa de DC.

Seguro que te interesa

La razón por la que Ben Affleck intimidaba a Henry Cavill en 'Batman v Superman'