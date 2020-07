El refugio de Will Smith y Jada Pinket tras su infidelidad con August Alsina

El actor Will Smith ha sido noticia hace unos días debido al escándalo ocurrido con su mujer Jada Pinkett. A pesar de que fue una decisión de ambos el contar la relación extramatrimonial de Pinkett con el rapero August Alsina, esto puso todas las miradas sobre el actor. En este vídeo te mostramos cómo la pareja ha pasado sus vacaciones alejados del culebrón mediático.

La actriz confesó en el programa 'Red Table Talk' ante su marido la infidelidad que ambos habían estado negando al mundo. Pinkett admitió que le había sido infiel a Smith con el rapero y amigo de su hijo, Alsina, hacía cuatro años. Alsina había admitido previamente en un programa de radio lo que la pareja estaba negando. Además, añadió que contaba con la bendición de Smith para estar con Pinkett.

Pinkett decidió plantar cara y dar una explicación. No es la primera vez que el matrimonio atravesaba problemas en los 20 años que llevan casados. La actriz aseguró que la infidelidad se produjo en un momento en el que ella y Will habían decidido darse un tiempo. En sus últimas declaraciones agregó que no cree que sea "un error en absoluto".

Los fans no tardaron en relacionar esto con el vídeo que grabó Smith hace dos años. En él, hacía ciertas reflexiones sobre el matrimonio: "Le he preguntado a mi mujer cuál creía que era una de las revelaciones sobre el amor. Ella me ha dicho que no se puede hacer feliz a una persona. Me dijo que puedes hacer sonreír a una persona o hacer que se sienta bien. Puedes hacerla reír".

Finalmente, tras la confesión de la infidelidad, la pareja ha decidido poner tierra de por medio y alejarse del foco mediático. En este vídeo, te mostramos cómo ha decidido el matrimonio alejarse de la polémica y pasar unas vacaciones tranquilas en las Bahamas.

