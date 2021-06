Reese Witherspoon sufrió ataques de pánico tras rodar 'Alma Salvaje' y así consiguió vencerlos

La actriz Reese Witherspoon tiene una larga carrera cinematográfica. Actualmente trabaja en la serie 'The Morining Show', que recientemente lanzó el tráiler de la segunda temporada.

Pero también ha interpretado numerosos papeles en muchas películas como 'Dos locas en fuga' o 'Alma Salvaje'. Con esta última ganó una nominación de los premios Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pero trabajar en la película no fue nada fácil para ella teniendo un impacto duradero.

En una reciente entrevista con la actriz Tracee Ellis Ross para el medio 'Interview' Reese se sinceró sobre su experiencia al trabajar en la película. Cuando le preguntaron por cuál de todos sus papeles la había cambiado más Witherspoon respondía: 'Alma Salvaje'.

En la película, dirigida por Jean-Marc Vallée, Reese interpreta a Cheryl Strayed. La historia se basa en las memorias de Strayed, que sigue su viaje de autodescubrimiento, aceptación y curación en una caminata en solitario por el Pacific Crest Trail.

"Estaba tan asustada de hacer eso. Me sometí a hipnosis porque tuve ataques de pánico durante tres semanas antes de comenzar", decía Witherspoon.

Otra de las cosas que provocó ansiedad en Reese fue "estar sola frente a la cámara sin otros actores". Tal y como explicaba la actriz, "nunca había estado sola en escenas durante días y días. Probablemente hubo 25 días de rodaje en los que no tuve ningún otro actor frente a mí. Éramos solo yo, una cámara y una mochila. Yo estaba como, '¿Esto va a ser tan aburrido?'".

Reese Witherspoon en 'Alma Salvaje' | Searchlight Pictures

Aún así, Witherspoon perseveró, en parte porque las memorias de Strayed significaban mucho para ella personalmente. "El libro de Cheryl Strayed fue tan hermoso y sagrado para mí porque me habló profundamente sobre cómo nosotras, como mujeres, tenemos que salvarnos. No hay madre ni padre que vengan a salvarnos. No hay cónyuge. Pensé que era radical que al final de la película, ella termina sin familia, sin dinero, sin trabajo, sin pareja, y es feliz".

Tras esta experiencia Reese Witherspoon tiene clara una cosa. "No sé si alguna vez volveré a trabajar tan duro, pero eso me cambió a nivel personal", concluía.

