El reencuentro de Tom Felton ('Harry Potter') con 3 de los hermanos Weasley: "Draco siempre quiso ser pelirrojo"

Este próximo 14 de noviembre se celebra el 20 aniversario de la primera cinta de la franquicia de 'Harry Potter', 'Harry Potter y la Piedra Filosofal'. Por ello, algunos miembros del elenco se han reunido y Tom Felton ha sido el que ha publicado un selfie para celebrar la ocasión.

En la foto aparecen sus antiguos compañeros de Hogwarts Rupert Grint (Ron Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley) y James Phelps (Fred Weasley). Felton, que da vida al arrogante Draco Malfoy, ha hecho referencia a la familia de pelirrojos y ha escrito: "en secreto Draco siempre quiso ser pelirrojo".

Esta declaración es completamente impensable para los fans debido a la ardiente tensión entre las familias ficticias Weasley y Malfoy. Muchos de sus seguidores han dejado comentarios sobre ella: "¡Espera un minuto, no eres un Weasley!" y "¡tu padre se enterará de esto!" son de los comentarios que más han destacado entre algunos otros.

Bonnie Wright, la actriz que interpreta al interés amoroso de Harry, también ha comentado: "Lol. ¡Todavía hay tiempo!". Por si no hubiera suficientes rumores sobre una posible reunión del elenco para un futuro proyecto, este comentario de Bonnie no ha hecho más que fortificarlos. Su hermano mayor en la ficción, Phelps, también ha escrito: "¡Yo igual!"

¿Qué traman los actores de 'Harry Potter'?

Aunque ninguno de los actores que aparece en la publicación han compartido el motivo de su reencuentro. Sin alejarse mucho de la propia trama de las cintas, la estrellas de Harry Potter parecen estar tramando algo.

Bonnie Wright ha publicado una foto en su Instagram story en la que se le ve muy emocionada: "Acabo de rodar algo muy emocionante que me ha conmovido", añadiendo un emoticono de un rayo que muchos piensan que puede ser una referencia a la cicatriz de Harry.

Además Tom Felton le ha confesado a ET que ha estado intentando reunir al elenco: "Vi a los gemelos Weasley el otro día. Salimos a jugar al golf. Siempre chateo con muchos de los otros chicos en WhatsApp y me mantengo en contacto con ellos y me aseguro de que todo esté bien. Estoy tratando de reunir a todos de nuevo para celebrar el logro realmente", hablando sobre el próximo aniversario de la franquicia.

Bonnie Wright en Instagram Story | Instagram

Seguro que te interesa:

Vuelve la magia: 'Harry Potter' regresa a los cines por su 20 aniversario