Reencuentro potterhead: Daniel Radcliffe vuelve a trabajar con alguien de 'Harry Potter' en un thriller carcelario

'Escape from Pretoria' será un thriller carcelario basado en la biografía de Tim Jenkins, titulada 'Inside Out: Escape From Pretoria Prison'.

La cinta estará protagonizada por Daniel Radcliffe y ambientada en 1978. Allí se narrará el histórico escape del activista anti-apartheid de una prisión de máxima seguridad situada en Pretoria (Sudáfrica).

La cinta será producida por Darren Barron, que trabajó en 6 de las 8 películas de 'Harry Potter', y estará dirigida por el joven cineasta Francis Annan.

La película comenzará su rodaje en Sudáfrica a principios de 2018.