El reencuentro de 'High School Musical': Ashley Tisdale y Lucas Grabeel cantan 'What I've been looking for' diez años después

Los hermanos Evans fueron dos de los personajes más carismáticos de la trilogía musical de 'High School Musical', sobre todo la divina Sharpay.

Interpretados por Ashley Tisdale y Lucas Grabeel, sus actuaciones musicales y canciones son una parte inolvidable de las películas musicales, que se convirtieron en todo un fenómeno.

Ahora, los actores se han reunido en un vídeo que sacará al fan loquer que llevas dentro para cantar uno de sus hits más conocidos, 'What I've been looking for', con una versión arreglada por Lucas más lenta y emotiva, en el canal de Youtube de Tisdale llamado "Music Sessions". Además ambos hablan sobre los tiempos del fenómeno fan de Disney Channel que vivieron juntos, ¡y confiesan que hubo un tiempo en el que realmente se odiaban!

¿Qué te parece la nueva versión? Qué gustazo ver de nuevo a los artistas cantando juntos.