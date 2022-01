Las redes, indignadas por la elección de Rooney Mara como Audrey Hepburn y el hijo de la actriz contesta

Audrey Hepburn fue una de las actrices del Hollywood dorado más importantes y más recordadas. La actriz dejó para la posteridad interpretaciones brillantes en películas como 'Desayuno con diamantes', 'Sabrina' o 'Funny Girl'. Además de tener un estilo tan marcado que ha sido copiado durante décadas.

Ahora, casi 30 años después de su muerte el director de 'Call Me by Your Name', Luca Guadagnino, está preparando una película sobre Audrey Hepburn para Apple. Una cinta que será protagonizada por Rooney Mara, tal y como confirmaba el medio 'Variety'.

Además, Rooney Mara será productora del proyecto que tendrá como guionista a Michael Mitnick ('The Giver'). Por el momento estos son los datos que se saben sobre la película, aunque según apuntaban varios medios podría estar inspirada en el momento en el que Audrey protagonizó 'Desayuno con diamantes'.

Lily Collins, la opción perfecta para algunos

Tras saber que Rooney Mara ha sido la candidata elegida para el film las redes se han llenado de comentarios donde criticaban la elección ya que consideran que Lily Collins era la perfecta para el papel con comentarios donde explican que la protagonista de 'Emily en Paris' es un calco de Audrey Hepburn:

"En qué momento decidieron que era buena idea NO elegir a Lily Collins para esto"

"Me estás diciendo que Lily Collins ha pasado 2 temporadas de la serie que ella misma es co-productora, cosplaying Audrey Hepburn, sólo para que le dieran el papel a Rooney? OjosOjosOjos Can't wait though"

"La amo a Rooney pero no les perdono que no hayan elegido a Lily Collins que es básicamente el clon de Audrey"

La respuesta del hijo de Audrey Hepburn tras saber que Rooney Mara será su madre en el cine

Además, en medio de toda la polémica, el hijo mayor de Audrey Hepburn, Sean Hepburn Ferrer, ha hablado con el medio 'Fox News Digital' donde asegura que "no estaba al tanto del proyecto". Aunque también se ha mojado sobre la elección de Mara para encarnar a su madre diciendo:

"Rooney es una delicia. Suena a que hay mucho amor ahí", afirma. Por lo que parece que Sean está encantado con la elección final.

