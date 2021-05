¿Recuerdas a los niños de 'School of Rock'? Dos de sus actores ahora son pareja en la vida real

El amor ha surgido entre el reparto de 'School of Rock', aunque unos cuantos años después del rodaje, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que la mayor parte del reparto eran niños.

Los afortunados enamorados son Angelo Massagli y Caitlin Hale, que interpretaban a Frankie y Marta respectivamente. Lo cierto es que su romance nos es reciente, y son una pareja consolidada desde 2018, pero su relación se ha hecho ahora viral gracias a TikTok.

"¿FRANKIE Y MARTA DE SCHOOL OF ROCK SON PAREJA?" escribió sorprendida @marfymae, junto con fotos de entonces y ahora de la pareja con la icónica canción original de la película. El TikTok ha recibido multitud de comentarios de los fans.

En la comedia musical estrenada en 2003 y protagonizada por Jack Black, Massagli interpretó a Frankie, el 'chico duro' como le puso de mote el profesor, mientras que Hale daba vida a Marta, la 'rubita'. Ambos dejaron su carrera como actores infantiles y sus vidas van ahora por otros derroteros, ¡aunque juntos y enamorados!

La repercusión del vídeo de TikTok ha sido tal que en las redes sociales los fans de la peli no hablan ahora de otra cosa.

"Descubrí que marta y frankie de 'School of Rock' están saliendo y no he podido pensar en nada más desde entonces", escribió un usuario de Twitter, mientras que otro agregó: "No sé por qué, pero esto me hace sentir mucho más feliz de lo que debería".

'School of Rock' estaba protagonizada también por Sarah Silverman, Joan Cusack, Mike White y una muy pequeña Miranda Cosgrove, que más tarde protagonizaría 'iCarly'. Contaba la historia del eterno aspirante a rockero Dewey Finn (Jack Black), que miente sobre sus credenciales para conseguir un trabajo como un maestro suplente en una escuela. Cuando se da cuenta del talento musical de los estudiantes de su clase, en secreto comienza a introducirlos en el mundo de la música rock y forman una banda que hará historia.