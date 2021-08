¿Recuerdas a Ariana Richards, la niña de 'Parque Jurásico'? Así es ahora la actriz quien dio un giro radical a su vida

La franquicia de 'Parque Jurásico' es una de grandes sagas cinematográficas de todos los tiempos desde que en 1990 el prometedor Steven Spielberg fue capaz de dar vida a unos grandiosos dinosaurios de la mano de innovadores efectos especiales. Así, sus películas, plagadas de aventuras, acción y dinosaurios, gustaban, gustan y gustaran a grandes y mayores por igual.

Una cara que todos recordamos de estas ya míticas películas, es la de la pequeña rubia de ojos azules. Aunque ahora, "la pequeña" de la primera película ya no lo es tanto, pero ¿qué fue de Ariana Richards, quien interpretaba a Lex Murphy en la revolucionaria película de Spielberg?

Y aunque fue el gran hito de su carrera, con el que ganó varios premios, incluido el Premio Bambi, no fue el primer paso que dio. En realidad, Ariana Richards debutó con un anuncio de televisión de una peluquería como bailarina con tan solo tenía siete años. Y, antes de llegar a 'Parque Jurásico' ya formó parte de otras producciones de los 80 y los 90, como las películas 'Into the Homeland', 'Tremors' y en episodios de series como 'The Golden Girls', 'Empty Nest' y 'Boy Meets World'.

Pero, ¿por qué se alejó de la actuación después de 'Parque Jurásico' con todo el éxito que consiguió? Ariana Richards tenía otra gran pasión y era la pintura, algo en la que se instruyó de la mano de su abuela, pintora profesional. Además, uno de sus antepasados fue el pintor renacentista italiano Carlo Crivelli.

De hecho, su nivel era tal ya en la época de 'Parque Jurásico', que sus acuarelas eran tan impresionantes que Spielberg tiene una enmarcada en su casa.

La actriz asistió a Skidmore College y allí mismo se licenció en Drama y Arte. Pero después de graduarse de la universidad, Richards continuó sus estudios en el Art Center College of Design en Pasadena. En su trabajo destaca la fuerte influencia de viejos maestros e impresionistas como Monet y Degas y también de influencias de artistas femeninas como Mary Cassatt.

Ahora, Richards, a sus 41 años, tiene una galería de arte en Portland (Oregon) y otros tres estudios: uno está en los Estados Unidos y otros dos en América del Sur y Europa. Y aunque adora esta pasión, no descarta regresar a la actuación: "A pesar de que me he centrado en el arte durante mucho tiempo, desde que estaba en la universidad, e hice de eso un enfoque y una prioridad, adoro absolutamente la actuación. Si llegara el papel correcto aprovecharía totalmente la oportunidad".

