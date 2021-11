La actriz Kate Beckinsale ha querido jugar con una de las fotos más virales que ha subido hace poco Madonna. La cantante ha sorprendido a todos sus seguidores con unas fotos de lo más sugerentes que ha subido a su cuenta de Instagram.

Para la estrella de 'Underworld' ha sido una gran oportunidad para gastarle una broma a su hija de su anterior matrimonio con Michael Sheen, Lily Mo Sheen. De la galería de imágenes que ha subido Madonna, Kate ha decidido usar una en la que tan solo aparece el culo de la cantante. Y la presa para esta pequeña broma ha sido su hija de 22 años.

Kate ha empezado la guasa con su hija mandándole dicha imagen y preguntando: "¿Crees que es demasiado subir esta foto? La cosa es que mi culo se ve espectacular", revela la conversación que ha publicado la propia Kate.

A esto, Lily no daba crédito y responde: "Estoy un poco confusa, debo decir. Pero creo que es un poco demasiado, aunque también es muy artística".

Al final su madre no aguanta la broma y destapa lo que ha hecho: "Lol, es Madonna. Como si yo alguna vez... No puedo creer que no hayas podido reconocer el ano de tu propia madre aunque esté debajo de la cama".

Al revelar la broma, Lily ha respirado tranquila reconociendo que había sido una "maldita montaña rusa" de emociones y que había tenido que sentarse a procesarlo.

"Lol estoy llorando", le respondía Kate, a lo que Lily añade: "y yo, de alegría".

La terrible lesión que obligó a Kate Beckinsale a ir al hospital: "No podía hacer nada"

Durante el rodaje de 'Prisoner's Daughter' en Las Vegas, Kate Beckinsale sufrió una lesión que la mandó directa al hospital. En 'The Late Late Show With James Corden' confeisa la experiencia: "Habiendo hecho ocho o 900 películas de acción, me lesioné poniéndome un par de leggings en mi habitación de hotel".

Más adelante, explica cómo ocurrió: "Estaba en mi habitación de hotel poniéndome un par de mallas, y sentí como si una especie de cuerda de guitarra se rompiera y todo fue horrible. Quiero decir, peor que dar a luz a un bebé mal. No podía caminar, no podía acostarme, no podía sentarme. No podía hacer nada".

"Finalmente llegó una ambulancia y como que me enrollaron una sábana y me recogieron en ella como en una especie de salchicha, y me pusieron en una camilla", termina contando.

Seguro que te interesa:

Kate Beckinsale confiesa que su alto coeficiente intelectual ha sido una "desventaja" en su carrera