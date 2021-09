Reciben a Ashton Kutcher con cánticos de "dúchate" durante una aparición en directo en TV

Es uno de los grandes temas del momento con respecto a las nuevas modas que se están instaurando en el panorama actual de Hollywood. Muchos actores han dado su opinión en contra y muchos otros han afirmado que se unen a la tendencia de no ducharse todos los días que empezaron Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Por extraño que parezca, muchas celebridades se pusieron del lado de los actores de 'Aquellos maravillosos 70' y han afirmado que ellos tampoco necesitan ducharse todos los días, ni a sus hijos. Esta batalla llegó hasta tal punto que tanto Ashton como Mila tuvieron que subir un vídeo bañando a sus hijos para intentar quitarle hierro al asunto.

A pesar de que ha pasado un tiempo desde que Ashton hiciera aquel primer comentario que hizo saltar la liebre, los fans del actor no se olvidan de su batalla contra la higiene diaria. En una aparición que hizo el actor en el programa College GameDay, una retransmisión deportiva, muchos de los aficionados que estaban detrás del set comenzaron a gritar: "Dúchate".

Parece que no va a ser fácil olvidar aquellas polémicas declaraciones que hicieron tanto Ashton como su mujer y los seguidores del actor lo dejan claro en este vídeo que ha subido Barstool Sports con el momento en el que la afición coreaba este cántico improvisado.

¿Quién se ducha y quién no en Hollywood?

Evidentemente es uno de los temas que más juego ha dado en las últimas semanas y más aún teniendo en cuenta que la pregunta estaba en el aire en cada entrevista a los actores de Hollywood. Está claro que es un tema recurrente y ya han sido varios actores los que se han pronunciado al respecto.

Uno de los primeros en unirse al equipo de Ashton Kutcher y Mila Kunis fue Jake Gyllenhaal quien llegó a justificar su decisión de no ducharse de forma diaria alegando que puede ser bueno para la piel. Además, a ellos se une Kristen Bell, quien llegó a decir: "Creo que la gente tal vez necesite algo así como una lección sobre lo que es un chiste y lo que no lo es. Porque ahora la gente está actuando como si esto fuera un caso del Tribunal Supremo. No soy muy fan de esperar a que llegue el mal olor. Una vez que empiezas a oler, es la forma en la que la biología te hace saber que necesitas limpiarlo", cuenta en ET.

Por supuesto ha habido actores que han salido a reafirmarse en cuanto a su higiene personal, siendo Dwayne Johnson el gran abanderado del equipo que está a favor de la ducha. Aunque quizá en este caso se lleve demasiado al extremo, puesto que Dwayne cuenta que se llega a duchar hasta tres veces al día.

Además, Jason Momoa también se posicionó del lado de ducharse llegando a decir: "Yo no empiezo las modas. Créeme, yo me ducho. Soy Aquaman, soy el maldito agua. No te preocupes por ello, soy Hawaiano, tengo agua salada en mí. Estamos bien", explicaba en Access.

Seguro que te interesa:

El hermano gemelo de Ashton Kutcher confiesa su gran "enfado" con el actor cuando reveló que tenía parálisis cerebral