Rebel Wilson revela que fue secuestrada a punta de pistola en África: "Estaba petrificada"

Después de que 2020 fuera su "año de la salud" y el gran cambio físico que ha conseguido Rebel Wilson a base de trabajo duro, parece que la actriz está en un gran momento personal y profesional.

Su relación con el millonario Jacob Busch sigue viento en popa y además este año verá hecho realidad uno de sus objetivos; participar en un proyecto alejado de la comedia. Hace unos meses que se confirmó que había conseguido su primer papel dramático en 'The Almond And The Seahorse'.

Pero para dar comienzo a este 2021, Rebel Wilson se ha convertido en tendencia por una noticia mucho más impactante, y que ella misma ha compartido en el programa 'Straight Talking' en un viaje a México, donde Ant Middleton lleva a sus invitados "fuera de su zona de confort".

Durante el capítulo, el militar le pregunta cuál ha sido "la situación más terrorífica" en la que ha estado nunca, y Rebel no duda en revelar su espeluznante experiencia cuando fue secuestrada por un grupo de hombres con muchas armas en Mozambique, África.

