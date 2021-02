Rebel Wilson anuncia que ha roto con su novio, el millonario Jacob Busch, con esta contundente imagen

Poco le ha durado el amor a Rebel Wilson quien acaba de anunciar que ha roto con su novio, el atractivo y millonario hijo de los dueños de Budweiser, con quien llevaba saliendo alrededor de un año. Lo ha comunicado a través de un mensaje que ha publicado junto a una imagen donde aparece espectacular.

Además, una fuente ha dicho a Page Six que la relación de Rebel con Jacob "simplemente siguió su curso", explican sobre los motivos de su ruptura. Aunque sobre esto la actriz no se ha pronunciado.

Fue el pasado mes de septiembre de 2020 cuando la actriz confirmó su relación con Jacob Busch tras acudir juntos a un evento en Mónaco donde posaron por primera vez sobre la alfombra roja y ante los medios. Desde entonces la pareja mostró en muchas ocasiones lo enamorada que estaba a través de todas las románticas escapadas que hicieron o con imágenes donde estaban resplandecientes de amor.

Mucho se ha comentado sobre esta relación. Primero sobre la diferencia de edad que hay entre ambos ya que Rebel tiene 40 años y Jacob 29. Y, después, se habló de que Rebel había empezado a salir con él cuando había empezado su transformación física. Unas afirmaciones que la actriz desmintió.

"Algunas personas en las redes sociales dicen:' Oh, bueno, perdiste peso y ahora tienes un novio atractivo", decía a 'E! News'.

"Lo que quiero decirles a esas personas es que salí con Jacob cuando estaba en mi peor momento. Entonces, no es como si de repente perdiera peso, y luego dices, oh, tienes un novio atractivo, no es así como funciona", apuntaba

"A este chico le gustaba con 100 kilos y ahora con 75 kilos", dejaba claro. "Solo quiero aclarar eso. Hay algo realmente reconfortante en eso para mí porque dices, oh, no era necesariamente por mi cuerpo. Realmente le gusto por mí".

