La reacción de Vanessa Hudgens al enterarse que se cumplen 15 años de 'High School Musical'

Probablemente tú tampoco te lo puedas creer, pero este septiembre se han cumplido 15 años desde que se estrenó la primera película de 'High School Musical', la cinta de Disney que comenzaría todo un imperio y lanzó las carreras de sus protagonistas.

Vanessa Hudgens y Zac Efron se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana gracias a sus papeles como Troy y Gabriella, algo que ocurrió hace ya más de una década y media.

Ahora Vanessa, que está en un gran momento de su carrera con su contrato en Netflix, además de protagonizar la saga de 'Cambio de princesa', estrena nuevo proyecto: 'My little Pony: A new generation'.

La actriz da voz a la protagonista de una nueva película de 'Mi pequeño pony', y durante la promoción del proyecto en ET le han recordado que hace justo 15 años que se estrenaba 'High School Musical' y cambiaba su vida, por así decirlo. Esta ha sido su reacción:

"Es tan raro para mí que haga tanto tiempo... Porque siento que cuando voy a trabajar, y especialmente tengo la oportunidad de hacer un musical, sigo sintiendo la misma emoción, y alegría y pasión que entonces", asegura, tras sorprenderse del aniversario.

"Siento que mi trabajo me convierte como en una niña grande. Maravillarse de todo como un niño, eso nunca muere, y aún me siento tan honrada y agradecida por todas las oportunidades y todas las aventuras que he tenido", reconoce con una gran sonrisa.

Lo cierto es que ha pasado mucho tiempo desde que Vanessa, con solo 16 años, protagonizaba una de las sagas musicales adolescentes que han marcado a toda una generación.

Además la actriz siempre ha mostrado el gran cariño que tiene a la saga y a algunos de sus compañeros, como Ashley Tisdale, con la que tiene un vínculo muy especial que siempre celebran con los fans cuando pueden reencontrarse.

El último fue cuando Vanessa, en cuanto pudo volver de rodar una película en Europa, viajó hasta casa de Ashley para conocer a su 'sobrina', Jupiter, la primera hija de Tisdale con la que hizo buenas migas desde el primer momento.

Vanessa Hudgens con la hija de Ashley Tisdale | Instagram @ashleytisdale

