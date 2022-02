La reacción de la novia de Robert Pattinson al ver 'The Batman' que trastocó mucho al actor

El 4 de marzo llega a los cines 'The Batman' y con motivo de la promoción de la nueva versión del superhéroe de DC Robert Pattinson está ofreciendo muchas entrevistas.

Así, recientemente acudió al programa 'Jimmy Kimmel Live' donde aseguró que el estreno de 'The Batman' es uno de los que más impresión le está provocando en su carrera.

"Estaba absolutamente aterrorizado. No he tenido tanto miedo de lanzar una película en tanto tiempo y no he estrenado una película en mucho tiempo", afirma.

Además, el actor que interpreta a una versión joven de Bruce Wayne comentó que vio recientemente un pase de la película junto al director de la cinta, Matt Reeves y su familia en la que también estuvo su novia, Suki Waterhouse.

"Me he acostumbrado a este hábito en el que me di cuenta de que necesito estar en el equilibrio perfecto de serotonina para ver mis propias cosas. Necesito hacer ejercicio de antemano, necesito tener una enorme cantidad de azúcar y cafeína. Así que cada vez que estoy mirando, digo: '¡Sí!'", explica sobre la presión que siente la verse en pantalla.

Kimmel le preguntó sobre si Matt Reeves lo observó a él durante el visionado a lo que contestó: "No estoy realmente seguro". Pero lo que sí reveló fue que estuvo pendiente de cómo reaccionaba su novia.

Suki Waterhouse | Getty

"Lo vi con mi novia... Realmente fue su reacción lo que cambió todo el asunto", afirma. "Estoy bastante seguro de que normalmente no le gusta ver películas de superhéroes. Y solo viendo que estaba captando su atención todo el tiempo, y luego cogió mi mano y la tocó allí mismo', explica Robert tocándose la mejilla.

Para después añadir que pudo ver a Suki Waterhouse incluso emocionarse hasta llorar: "Pude sentir una pequeña lágrima. Y yo estaba como, no puede ser".

