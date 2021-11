La reacción de Mark Ruffalo y otros actores tras conocer que Paul Rudd es el hombre vivo más sexy de 2021

Como es habitual cada año la revista 'People' nombra a través de su portada al hombre vivo más sexy del año. Así, a nombres como Michael B. Jordan, George Clooney , Brad Pitt , John Legend , Idris Elba , Chris Hemsworth o Channing Tatum ahora hay que añadir a la lista a Paul Rudd.

El actor de Marvel se ha hecho con el título este 2021 a sus 52 años y ha hablado con el medio tras conocer que él era el elegido: "Voy a apoyarme mucho en esto . Voy a ser dueño de esto", comenta a 'People'. "Tengo la conciencia, lo suficiente como para saber que cuando la gente se entera de que me elegirán para esto, dirán: ' ¿Qué ?' Esto no es falsa humildad. Hay muchas personas que deberían tener este título antes que yo".

Para después bromear diciendo: "Ahora espero que finalmente me inviten a algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y B Jordan. Y me imagino que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado de expandir mi vida navegando. Y probablemente trataré de mejorar en la meditación con una luz realmente suave. Me gusta reflexionar. Creo que esto va para ayudarme a volverme más introspectivo y misterioso. Y estoy deseando que llegue eso".

La reacción de algunos de sus compañeros de Hollywood

Tras conocer la noticia muchos han sido los compañeros de trabajo de Paul Rudd que han reaccionado a través de las redes sociales. Así, el también actor de Marvel Mark Ruffalo escribía: "¿Es ese Paul Rudd... #SexiestManAlive?! Sabía que este día llegaría. Felicidades hombre. Espero que sigas sin envejecer para que puedas seguir manteniendo este título".

Mientras que Seth Rogen era mucho más categórico con esta simple respuesta: "Incuestionable".

Por otra parte el humorista Al Yankovic escribía un tuit con unas fotos donde Rudd no sale muy favorecido: "Felicidades a Paul Rudd por ser nombrado el hombre vivo más sexy de la revista People en 2021".

Y el productor de 'Los Simpson', Al Jean, decía con esta imagen de él como uno de los habitantes de Springfield: "Felicidades al hombre vivo más sexy de la revista People, Paul Rudd (a la derecha)".

Por último el escritor y productor Judd Apatow comentaba: "Tengo emociones encontradas sobre esto".

Seguro que te interesa: