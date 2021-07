La reacción de Margot Robbie al enterarse en directo de que Harley Quinn está muerta

Harley Quinn es uno de los personajes con más éxito del universo DC desde su primera aparición en 'Escuadrón Suicida' en 2016. Margot Robbie enamoró a todos con su fantástica interpretación de esta villana que coopera junto a Joker y el resto del escuadrón.

De hecho, la acogida sobre su personaje fue tan buena que le valió para realizar una película en solitario, 'Aves de Presa'. En esta cinta Harley vive su vida después de su separación de Joker y vemos el camino que recorre la villana durante su emancipación hasta encontrar su nuevo destino. Ahora Margot continuará dando vida a Harley Quinn en la nueva entrega de DC, 'The Suicide Squad' de James Gunn, que volverá a mandar a Harley a una nueva aventura para ayudar al gobierno, esta vez en la isla de Corto Maltés para destruir Jotunheim, una prisión y laboratorio nazi.

Jared Leto y Margot Robbie en 'Escuadrón Suicida' | Warner Bros.

Margot Robbie reacciona a la muerte de Harley Quinn

Pero parece que no tendremos mucho más de Harley Quinn por un tiempo, ya que la actriz quiere tomarse un descanso después de haber rodado las películas seguidas.

"Necesito un respiro de Harley porque es agotadora. No sé cuándo la vamos a ver la próxima vez, estoy tan intrigada como todos los demás", confiesa.

Es entonces cuando en la entrevista con Entertainment Weekly apuntan que además el personaje parece haber muerto en 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder...

"¿Quéeee?", replica Margot al enterarse. Estoy realmente alucinando. No sabía eso", confiesa riendo. ¡Gracias por decírmelo".

La actriz entonces reflexiona sobre la información: "Supongo que es como en los cómics. La versión fílmica del Universo de DC, creo que se parece mucho a los cómics", cuenta después de haber pasado la sorpresa inicial.

Añade: "Coges un cómic y algo pasa, pero luego coges el siguiente cómic y puede ser que el personaje ya no esté vivo, puede que el personaje ya no esté con esa persona o a lo mejor luce de una manera muy diferente".

Después, Margot cuenta que no tiene por qué afectar al futuro del personaje en DC: "Hay muchas historias, mundos y películas que pasan al mismo tiempo, como en los cómics. Así que sí, no sabía esto, pero esto no cambia necesariamente lo que otra gente puede hacer con este universo, no creo".

Y añade: "Lo que un director decide no dicta lo que otro puede hacer en el mundo y en los personajes, lo cual es divertido. Creo que es un aspecto atractivo para los directores del mundo de DC, pueden hacerlo suyo, igual que hizo James [Gunn]".

Margot termina diciendo sobre el director: "No tenía que estar en deuda con la versión que creó David Ayer. Puede cogerla y hacerla suya, lo que imagino que fue más atractivo para él".

